PAN, PRI y PRD sostendrán reunión para la alianza electoral en Puebla

Pese a la fractura nacional de la coalición “Va por México”, los dirigentes estatales del PAN, PRI y PRD se reunirán este fin de semana para sostener una mesa de trabajo sobre la alianza electoral en Puebla.



El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, adelantó que en los siguientes días se volverá a reunir con sus homólogos Augusta Díaz de Rivera Hernández y Carlos Martínez Amador, líderes del PAN y PRD, respectivamente.



En entrevista, reafirmó que la alianza “Va por Puebla” goza de cabal salud en la entidad poblana, independientemente de los conflictos que existen a nivel nacional contra el dirigente del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas.



Precisó que las mesas de trabajo entre presidentes de la coalición se realizan una vez al mes, sin embargo, aseguró que tuvieron oportunidad de reunirse en el mes de septiembre porque sus agendas no coincidieron.



“La última reunión ya no se logró porque no coincidimos en las agendas de los tres, pero no tengan duda de que en esta semana nos vamos a reunir” comentó Camarillo Medina este martes.



Aunque el líder reconoció que las dirigencias nacionales del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se niegan a coaligarse con el PRI nuevamente, indicó que en Puebla el panorama político es diferente.



Sin mencionar nombres, criticó que algunos actores que se sienten dueños del PAN pretendan romper la alianza con el tricolor en Puebla; no obstante, afirmó que la relación con Augusta Díaz de Rivera va por buen camino.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

