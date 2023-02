PAN sin fracturas pese a nombramiento de Micalco como líder en el Congreso

El diputado local del PAN, Eduardo Alcántara Montiel, descartó que existan fracturas al interior de la bancada tras la designación de Rafael Micalco Méndez como coordinador, aunque admitió que su nombramiento no fue avalado por unanimidad.



En entrevista, el todavía líder de la fracción parlamentaria en el Congreso del Estado señaló que la designación de Micalco Méndez únicamente obtuvo el respaldo de ocho de los nueve legisladores panistas.



Sin embargo, evitó revelar el nombre del diputado o diputada que se negó a firmar el acuerdo para concretar el cambio de coordinador, pues dijo que no busca crear discordia o conflictos internos.



Indicó que el relevo de liderazgo en la coordinación es un tema que se tenía previsto desde el inicio de la Legislatura, ya que pactaron que el cargo sería rotativo después de año y medio.



“Yo no quiero generar discordia con mis compañeros, lo que te puedo decir es que sólo un integrante de la bancada no firmó y todos los demás firmaron al respecto (…) hoy hay que darle el voto de confianza a Rafa Micalco y que haga el mejor trabajo en beneficio de la bancada”, comentó.



Sobre el perfil de Rafael Micalco –quien tomará las riendas de la bancada a partir del 16 de marzo– refirió que logró generar los consensos necesarios para liderar los trabajos del Partido Acción Nacional (PAN) en el Poder Legislativo.



Además negó que su nombramiento sea un “premio” por haber sido el único de la oposición que votó en contra de la designación de Sergio Salomón Céspedes Peregrina como gobernador sustituto el pasado 15 de diciembre.



Alcántara Montiel subrayó que deberán otorgar un voto de confianza en favor de su compañero, quien a su vez tendrá que encargarse de tejer puentes de diálogo con el resto de bancadas al interior del Congreso local.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Leal