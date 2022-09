PAN y Morena respaldarían reformar el Poder Judicial en Puebla

Las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado previeron otorgar su respaldo a las reformas que serán enviadas por el gobernador Miguel Barbosa Huerta para reformar el Poder Judicial de Puebla.



En entrevistas por separado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Eduardo Alcántara Montiel –coordinadores de Morena y PAN, respectivamente– coincidieron en que la esencia de la iniciativa deberá garantizar una justicia pronta y expedita para los ciudadanos.



Además señalaron que analizarán a fondo los perfiles que serán propuestos por el mandatario estatal para conformar las dos ternas que serán puestas a consideración del Pleno, a fin de designar a dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Reforma necesaria para regular el Poder Público: Morena

El líder del grupo legislativo de Morena, Sergio Céspedes, consideró que las reformas al Poder Judicial son necesarias para mejorar el sistema de impartición de justicia en el estado; así como para regular el actuar de los funcionarios públicos.



Adelantó que la propuesta también será consultada y cabildeada entre los integrantes del TSJ, con el objetivo de tomar en cuenta su opinión y tener un mejor panorama sobre las áreas de oportunidad que tienen.



“Tiene que haber una reforma integral que facilite, que genere muchas mejores condiciones para que haya una ley pronta y expedita. Y habrá que reconocer que hay grandes funcionarios dentro del Poder Judicial, pero también hay quien no lo ha hecho bien”, comentó.

PAN apoyará reforma sin tintes políticos

Por su parte el coordinador de la bancada del PAN, Eduardo Alcántara, afirmó que su partido no se opondrá a reformas que busquen mejorar y acelerar los procesos judiciales para abatir los índices de impunidad.



Indicó que analizarán a fondo la iniciativa del gobernador Barbosa Huerta para respaldar los aspectos positivos; sin embargo, no apoyarán la propuesta en caso de que contenga tintes políticos o pretenda controlar al Poder Judicial.



“Vamos a estar a favor de que haya justicia en Puebla porque hay mucha impunidad. El problema es que la gente no denuncia porque no encuentra justicia (…) si la reforma va en el sentido de beneficiar a los ciudadanos y que la justicia sea pronta y expedita, estaremos de acuerdo en apoyarla”, expresó.

