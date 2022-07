Papa Francisco desmiente renuncia: “nunca lo he pensado”

El papa Francisco negó los rumores de una posible renuncia por sus recientes problemas de salud.

Este lunes a través de una entrevista con Reuters, negó la posible renuncia por problemas de salud y dijo que llegará el momento en que no pueda hacer su trabajo.

“No se me pasó por la cabeza, nunca se me pasó por la cabeza. Por el momento no. Pero llegará el momento en que vea que no puedo hacerlo (su trabajo). Lo haré y el gran ejemplo del papa Benedicto fue algo muy bueno para la iglesia” dijo el pontífice.

Comentó que el Vaticano es la última corte europea de una monarquía absoluta y que todavía existe la charlatanería en él.

El papa dijo que sufrió una pequeña fractura en la rodilla cuando dio un paso en falso mientras su ligamento se encontraba inflamado.

Ante esta situación, sus médicos le recomendaron evitar un viaje a dos países africanos que estaban programados de 2 al 7 de julio.

“Estoy bien, mejorando poco a poco. Técnicamente, la calcificación ya se ha hecho gracias al láser, la fisioterapia y la magnetoterapia”, dijo el papa Francisco.

El papa también planea viajar a Canadá a finales de julio y esta dispuesto a visitar tanto Moscú como Kyiv.

“Me gustaría ir, es posible que logre ir a Ucrania. Lo primero es ir a Rusia para intentar ayudar de alguna manera, pero me gustaría ir a las dos capitales”, finalizó el pontífice.

