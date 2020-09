Para abril de 2021 prevé Trump vacunación contra Covid-19 en EU

El presidente Donald Trump reiteró que para finales de año Estados Unidos produciría al menos 100 millones de dosis de vacuna contra Covid-19, lo que derivaría en que para abril de 2021 se tengan “suficientes vacunas para todos los estadounidenses”.

En conferencia de prensa desde la Casa Blanca, el mandatario detalló que gracias a los “brillantes médicos y científicos de Estados Unidos” se tienen tres proyectos de vacuna contra coronavirus en la etapa final de ensayos clínicos.

Vaccine development is our top priority—and we are moving forward swiftly with great success! pic.twitter.com/JCiLjgPvSd