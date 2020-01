‘Parasite’ se convierte en el primer filme surcoreano en ganar un SAG

El fenómeno ‘Parasite’ fue ganadora de uno de los premios importantes, después de los Óscar, siendo la primera película no estadounidense en obtener el tan codiciado premio al Mejor Elenco del Sindicato de Actores.

El elenco fue reconocido y aclamado de pie, por encima de artista de la talla grande en cintas como: The Irishman, Once Upon A Time In Hollywood y Bombshell.

Con seis nominaciones al Óscar, incluyendo la categoría a mejor película, los críticos se preguntan el ¿Por qué?, del éxito de esta película. Un filme de humor negro surcoreano, que por instantes juega con el terror, combinadas con ternura y devastación, nos muestra una sociedad realista, donde existe la diferencia de clases sociales y dejan al descubierto los problemas como el clasismo.

Y cuando se le cuestionó al director del filme, Bong Joon-ho, la razón de tan creciente éxito, el respondió que “todos los personajes habitan en una zona gris. La familia pobre comete acciones malas pero son bastante adorables y la familia es mezquina pero amable al mismo tiempo. No hay villanos”.

Cabe señalar que cuando se presentó en el festival de Cine de Cannes, en mayo del año pasado, los críticos la reconocieron como una merecedora a recibir la Palma de Oro, el máximo galardón del evento.