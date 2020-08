Participa estudiante de la Licenciatura de Médico Cirujano de la UDLAP en el congreso “ASCO Annual Meeting”

Por Redacción

Luis Guillermo Anaya Sánchez, estudiante de la Licenciatura de Médico Cirujano de la Universidad de las Américas Puebla, participó en el congreso ASCO Annual Meeting; “congreso que se realiza de forma anual por parte de la American Society of Clinical Oncology, siendo uno de los eventos más importantes a nivel mundial sobre oncología”, comentó en entrevista Luis Guillermo Anaya, quien además explicó que en dicho evento se presentan los avances más recientes a nivel mundial sobre el cáncer, tratamientos nuevos y avances en los protocolos de investigación.

Sobre el congreso ASCO Annual Meeting, Luis Guillermo Anaya dijo que éste inicialmente estaba programado para ocurrir en Chicago durante el mes de mayo, sin embargo, debido a la contingencia actual, se realizó en línea con segmentos especiales para las presentaciones. “Es un congreso bastante exclusivo en el cuál únicamente pueden participar miembros de la sociedad o gente cuyos trabajos hayan sido aceptados para presentarse”. Asimismo, mencionó que este congreso es quizá el evento de oncología más importante en el mundo en el que participan médicos y estudiantes de diferentes grados, de diferentes países y con diferentes enfoques. “El objetivo del congreso es presentar los avances más recientes en cuanto a protocolos farmaceúticos, estudios estadísticos recientes, las experiencias de los mayores centros oncológicos a nivel mundial, entre otras cosas”, afirmó.

Al cuestionarle cómo se enteró de este evento, el estudiante de la Licenciatura de Médico Cirujano de la UDLAP relató que actualmente se encuentra realizando su servicio en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” en el departamento de oncología, en donde le comentaron sobre la posibilidad de enviar un trabajo original para participar en la selección de trabajos para este congreso, iniciando así el trabajo con sus mentores.

De su participación en el ASCO Annual Meeting, Luis Guillermo Anaya Sánchez comentó: “Realicé una cohorte de pacientes con tumores del estroma gastrointestinal, un tipo de tumor gástrico que es relativamente infrecuente y del cual existe muy poca información en nuestro país; tan solo unos cuantos trabajos en años anteriores. Envíe el trabajo y fue aceptado para presentarse en el congreso y también me aceptaron en un programa especial en el congreso que es exclusivo para estudiantes y residentes, en donde me asignaron tres tutores de diferentes países que me orientaron sobre cómo debía de presentar, cosas que podía agregar a mi investigación y otras cuestiones que podría mejorar a futuro; tanto en investigación, habilidades de presentación, habilidades clínicas y otras áreas de oportunidad”.

Sobre la experiencia que le dejó su participación en el congreso, Anaya Sánchez indicó que fue una gran oportunidad y experiencia tanto por el proceso de recolección y análisis de los datos, la experiencia internacional con los tutores que le asignaron, así como con su participación en general en el congreso. “Poder tener este tipo de experiencias internacionales te abre el panorama a cómo es la medicina de primer nivel, cosa que es difícil de ver aquí, pues la medicina aún tiene varias limitantes en nuestro país, además de que el nivel de presentación y exigencia es mucho mayor al que estamos acostumbrados”.

Finalmente, Luis Guillermo Anaya Sánchez nos contó un poco de su destacada carrera profesional: “Entre a la carrera de Médico Cirujano de la UDLAP en 2014, en mi último semestre formé parte del grupo piloto de la universidad en donde envían a los mejores promedios a cursar las clases directamente en Hospitales y rotaciones clínicas. Realicé mi año de internado de pregrado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, que es indudablemente una de las mejores instituciones en salud en el país. Para mi servicio social logré que me aceptaran en este mismo instituto para investigación por vinculación en el Departamento de Oncología. Actualmente me encuentro en proceso de titulación y de presentar mi examen para la especialidad este mismo año”.

