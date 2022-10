Pato O’Ward correrá los Libres 1 del GP de Abu Dabi con McLaren

El piloto mexicano Patricio O’Ward correrá los Libres 1 del Gran Premio de Abu Dabi 2022, con la escudería McLaren.

De acuerdo con un comunicado del equipo británico, el piloto mexicano formará parte de su programa de pruebas junto al español Álex Palou, este último quien correrá en el Gran Premio de Austin.

“Estoy impaciente por salir a la pista en Abu Dhabi. Me he desarrollado como piloto y me he divertido mucho probando el coche del año pasado con el equipo, así que será una gran experiencia conducir el MCL36. Gracias a McLaren F1 por la oportunidad”, dijo el mexicano.

