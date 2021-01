Paty Navidad presume su nueva cuenta de Twitter

La actriz Paty Navidad regresó a Twitter y lo presumió en su cuenta de Instagram con un video.

Luego de que la empresa decidiera inhabilitar la cuenta de Navidad debido a su forma de pensar en cuanto a la pandemia del Covid-19 y su apoyo a Donald Trump, ella utilizó Instagram para mantener el contacto con sus seguidores a quienes hace unos minutos les anunció su regreso a Twitter con un video y un mensaje en donde habla de la censura.

En dicho mensaje se dirigió a todos los que la aman y a los que también la odian, pero invitó a todos a nunca rendirse ni tener miedo de iniciar libremente y con fortaleza un nuevo camino y mandó bendiciones a todos.

“Les tengo una noticia para todos los que me quieren o me odian, ¿Qué creen? Ya tengo nueva cuenta en Twitter que tanto me extraña. @patynavidadnew. Aquí al lado les dejo la foto de la cuenta que es, ya que la palomita azul voló? y no aparece ahí?… Nunca nos rindamos ni tengamos miedo a la libertad de volver a empezar con más fortaleza, cada día de vida es una gran oportunidad para evolucionar, construir y crear de nosotros algo mejor. ¡Dios los bendiga! Gracias por quererme y aceptarme como soy… Amen sin tilde”, escribió.

De últimos mensajes que la actriz de “La fea más bellas”, “El manantial” y “Cañaberal de pasiones” en la cuenta que suspendida fue en donde aseguró que algunos de sus familiares se curaron del coronavirus gracias a unos “tecitos de guayaba y aspirinas” que se tomaron para terminar luego asegurando que el Covid era “la mimas gripa de todos los años que se muta cada dos años).

Con información de Excélsior