Paul McCartney anuncia la “ultima” canción de The Beatles con la ayuda de una IA

En una entrevista con el programa “Today”, Paul McCartney dio a conocer que se está realizando una última canción de los Beatles y que pronto los fanáticos podrán escuchar.

“Entonces, cuando llegamos a hacer lo que será la última canción de los Beatles, era una demostración que John tenía en la que trabajamos y acabamos de terminarla, se lanzará este año, y pudimos tomar la voz de John y obtenerla puro a través de esta IA. Entonces, pudimos mezclar el tema como lo harías normalmente”, contó McCartney.



En BBC Radio 4, se le preguntó al legendario músico y ex integrante de The Beatles, sobre la Inteligencia Artificial (IA) y cómo la ha utilizado para que su voz suene mas joven.

“Es algo que todos estamos abordando en este momento y tratando de lidiar con eso”, dijo McCartney.



Según McCartney, la IA se utilizó para aislar la voz de Lennon de una pista de demostración para la docuserie “The Beatles: Get Back”, el cual trata sobre la realización del álbum de 1970 de la banda “Let It Be”.



Si bien aseguró que no tiene mucho conocimiento de internet, dijo que es consciente de que la inteligencia artificial se usa para hacer como que Lennon cante una de sus canciones.

Sin embargo, expresó que es un poco aterrador, comentando que hay un “lado aterrador” y un “lado bueno”.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal