Paul Mccartney presenta Flaming Pie Archive Collection

Por Javier Garzón

Paul McCartney recibe con orgullo la salida de la decimotercera entrega de su colección galardonada con el premio GRAMMY, Archive Collection: Flaming PiE, aclamado por la crítica y universalmente adorado, disponible a partir de hoy 31 de julio en los formatos: 5CD / Edición de Coleccionista de 2DVD / 4LP, una edición de lujo 5CD / 2DVD, más ediciones en 3LP, 2LP y 2CD y digital.

Lanzado originalmente el 5 de mayo de 1997, Flaming Pie puso fin a una brecha de cuatro años entre los álbumes de estudio de McCartney. Grabado en gran parte a raíz de la participación de Paul en la curaduría y el lanzamiento de la serie Anthology de The Beatles, Flaming Pie fue moldeado e inspirado por esa experiencia.

Paul McCartney comentó al respecto que Anthology le recordó los estándares de The Beatles “y el estándares que alcanzamos con las canciones. Así que, en cierto modo, fue un curso de actualización que estableció el marco para este álbum”.

Producido por Paul, Jeff Lynne y George Martin y con un elenco de apoyo de familiares y amigos, incluidos Ringo Starr, Steve Miller, Linda McCartney y su hijo James, Flaming Pie es a la vez una clase magistral en el arte de hacer canciones y una explosión sostenida de espontaneidad alegre.

Con destacados que van del edificante e inspirador tema que abre: “The Song We Were Singing”, hasta la estridente canción principal a la pensativa “Calico Skies” y presentando los sencillos “Young Boy”, “The World Tonight” y “Beautiful Night”, Flaming Pie representaría otro pináculo en el catálogo en solitario de Paul, que fuera comercialmente hablando, el más exitoso de los años 90, logrando sus posiciones más altas desde los años 80 y recibiría certificaciones de disco de oro en los Estados Unidos., Reino Unido, Japón y más.

Flaming Pie está disponible en formatos que incluyen una caja de edición de lujo numerada y limitada de siete discos (5CD / 2DVD) compuesta por el álbum original remasterizado en Abbey Road Studios, 32 pistas de audio adicionales incluyendo grabaciones y demos caseros nunca antes escuchaedos, grabaciones de estudio alternativas, mezclas sin pulir y lados B, incluidas selecciones de Oobu Joobu partes 1-6, el CD Flaming Pie At The Mill (la gira de Paul de su estudio de una hora de duración), contenido de video incluyendo el documental In The World Tonight, videos musicales originales, EPKs, entrevistas, actuaciones y material detrás de cámaras, un libro de 128 páginas que contiene imágenes inéditas de Linda McCartney y más.

Una edición de coleccionista de 4LP/5CD/2DVD — estrictamente limitada a 3.000 copias numeradas publicada en una caja de dos piezas envuelta en tela — presentará todo en la Edición Deluxe más un portafolio de impresiones de mármol de seis serigrafías de arte de Linda McCartney, versiones de vinil exclusivas del álbum remasterizado cortado a la mitad de la velocidad en 2LPs en una exclusiva funda desplegable, un LP de grabaciones caseras en una funda blanca estampada a mano y “The Ballad of the Skeletons” – La colaboración de Paul en 1996 con Allen Ginsberg, también presentando a Philip Glass y Lenny Kaye¬ – lanzado por primera vez en vinil y cortado a 45 RPM con grabado de vinil y póster.

