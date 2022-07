Paul Sorvino, actor en ‘Goodfellas’, muere a los 83 años

El actor Paul Sorvino murió a sus 83 años de edad, confirmó su esposa DeeDee Sorvino, quien en redes sociales se dijo devastada por lo ocurrido.

“El amor de mi vida y el hombre más maravilloso que jamás haya vivido se ha ido. Tengo el corazón partido”, señaló en su publicación.

La estrella habría perdido la vida por causas naturales, luego de presentar diversos problemas de salud en los últimos años.

Paul Sorvino se destacó en la televisión por su papel del sargento Frank Cerreta en la serie Law & Order de NBC.

Te puede interesar: Fallece a los 67 años el actor Ray Liotta

Sin embargo, su más grande éxito lo logró cuando participó como Paul Cicero en la cinta GoodFellas de Martin Scorsese.

Además tuvo papeles en Godfather of Harlem, Undercover Grandpa, The Goldbergs, Bad Blood y Criminal Minds: Beyond Borders.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

Te recomendamos