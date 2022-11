Peña Nieto rechaza acusaciones por lavado de dinero: “son absurdas”

Enrique Peña Nieto, expresidente de México, negó las acusaciones que la Fiscalía General de Republica (FGR) le impuso por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

En entrevista para el diario español EL PAÍS, Peña Nieto indicó que está dispuesto a responder la orden legal en su contra.

Sin embargo, indicó que estas acusaciones son “absurdas”:

“Es un absurdo. No he querido dar una respuesta mediática, pero estoy invariablemente atento a responder sobre el origen legal de mi patrimonio”, aseguró.

Tras finalizar su cargo, el exmandatario se mudó a Madrid y compró un inmueble de más de 500 mil euros.

Peña Nieto dijo que seguirá siendo residente legal España por lo menos durante cinco años más.

“Estoy muy agradecido a este país por el trato que me ha dispensado, me va gustando mi vida aquí. Me planteo residir en España de forma permanente y visitar ocasionalmente México, que es mi patria y amo entrañablemente”, afirmó.

Por Redacción

Editor: Iván Betancourt

