Pepe Chedraui niega vínculos con Eukid Castañón y acusa guerra sucia

El aspirante a la presidencia municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, acusó que existe una guerra sucia en su contra dentro y fuera del partido Morena, luego de que intentaron vincularlo con el exoperador político del morenovallismo, Eukid Castañón Herrera.

En entrevista este lunes, el empresario aclaró que Eukid Castañón no trabaja para él y tampoco lo está apoyando en su actual proyecto político, contrario a lo que trascendió en distintos medios de comunicación durante los últimos días.

Precisó que sostuvo una relación con el exdiputado local cuando fueron compañeros durante la LIX Legislatura del Congreso del Estado hace más de seis años, sin embargo, actualmente no tiene contacto con él ni forma parte de su equipo de trabajo.

“Que quede bien claro, (Eukid Castañón) no está trabajando conmigo. Lo conozco perfectamente bien, fue compañero mío diputado, pero no, no está trabajando conmigo (…) sin duda es guerra sucia, pero Pepe Chedraui camina y va para adelante”, expresó.

Pepe Chedraui consideró que dichos rumores son parte de la guerra sucia que han emprendido en su contra desde que manifestó sus aspiraciones para llegar a la alcaldía de la capital, ya que han buscado desprestigiarlo desde distintos frentes.

Admitió que parte de los ataques provienen de un “fuego amigo” al interior de Morena, pero refirió que otros señalamientos son lanzados por parte de perfiles externos ligados a la alianza opositora conformada por el PAN, PRI, PRD y PSI.

Pese a lo anterior, aseguró que se mantendrá concentrado en su proyecto político y respetará los resultados que arrojen las encuestas internas del partido para definir al candidato o candidata que contenderá en las próximas elecciones.

En caso de no resultar favorecido, afirmó que continuará apoyando a la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo y al precandidato a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

Por Vera Fernández

Editora: Brenda Balderas

