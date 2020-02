Peregrinos poblanos cumplen 70 años de visitar la basílica de Guadalupe

Por Roberto Castillo

Poblanos de Zacatlán, Huehuetla, Juan N. Méndez y San Salvador El Seco llevan entre 20 y 70 años peregrinando a la basílica de Guadalupe en febrero.

Aurelio García, oriundo de Huehuetla pide en particular porque el coronavirus no afecte a México y exhorta a todos a siempre agradecer los favores de la virgen no solo cuando se le necesita, “Pedimos por la salud más que nada, ahorita viene todo el problema de allá de China, nos espanta y esperemos que a Huehuetla no llegue y que a los municipios tampoco”, mencionó.

Poblanos de Zacatlán, Huehuetla, Juan N. Méndez y San Salvador El Seco visitaron hoy la Basílica de Guadalupe para agradecerle favores a la morenita del Tepeyac, así como para pedirle que no llegue el coronavirus a México. | 📸 @RoverCastillo pic.twitter.com/fgPXIGGJ2P — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) February 12, 2020

Los más de 80 integrantes del grupo de Camotepec, valoran la solidaridad que se siente en el camino, “Nos venimos cuidando como una familia que somos desde que salimos de allá y desde entonces, seguimos apoyándonos y aquí estamos echándonos la mano uno al otro, ya no podemos, pero nos damos palabras de aliento”, confesó.

Inés formó parte de los 300 integrantes del contingente de Juan N. MéndeZ, municipio ubicado en la sierra Mixteca y agradecen el apoyo de los familiares en Estados Unidos y piden por la paz en todo el país, “Que haya paz, no nada más en Juan N. Méndez, sino en toda la república, pedimos por todos los mexicanos, que haya paz en nuestro México”, enfatizó.

Hipólito es originario de Santa María Coatepec en San Salvador El Seco y salieron desde el 7 de febrero en bicicleta y a pie para presentar en el altar principal de templo un un cuadro monumental para bendecir y conmemorar 70 años de fervor guadalupano, “El cuadro que están viendo atrás lo traemos en carro y lo subimos al altar mayor eso es lo que traemos desde 1951, todos apoyamos haciendo el pasto pintando tejiendo la flor poniendo las estrellas incluso la madera todo buscamos que sea de acuerdo a la época en que apareció la virgen es lo que tratamos de hacer algo que el pueblo le gusta ayudar a eso por amor a la virgen eso es lo que hacemos”, mencionó.

La diócesis de Puebla se considera la más copiosa de México, pues durante esta temporada alrededor de 150 mil poblanos visitan el templo guadalupano.

Te recomendamos