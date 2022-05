Perfila PRI a sus aspirantes a la alcaldía de Puebla en 2024

Blanca Alcalá Ruíz, Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino y José Chedraui Budib son los perfiles del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que podrían contender por la presidencia municipal de Puebla en el 2024.



Así lo evidenció el dirigente estatal del tricolor, Néstor Camarillo Medina, quien refirió que los tres cuadros políticos han realizado trabajo de campo, gestiones y reuniones durante las últimas semanas, con miras a las próximas elecciones.



En entrevista, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) sostuvo que el PRI cuenta con diversos perfiles que estarían interesados en abanderar su candidatura de la alianza “Va por Puebla”, conformada también por el PAN y PRD.



Aunque la diputada federal Blanca Alcalá se descartó como posible aspirante a la gubernatura del estado, Camarillo Medina adelantó que podría “alzar la mano” para encabezar nuevamente el gobierno de la capital poblana, como ocurrió en el trienio 2008-2011.



Indicó que en el mismo escenario se encuentra el legislador plurinominal en la Cámara de Diputados, Lázaro Jiménez, quien ha realizado proselitismo político al visitar distintas juntas auxiliares del municipio.



Además exhibió que el empresario y exdiputado local, ‘Pepe’ Chedraui, ha sostenido reuniones importantes con la intención de posicionarse como posible candidato, luego de que en las elecciones intermedias del 2021 no logró dicha posición.



Al respecto, Néstor Camarillo vio con buenos ojos que los perfiles busquen hacer méritos para posicionarse como cuadros fuertes del PRI, por lo que aseguró que no limitarán las acciones que cada uno realiza.



“Hay priistas que andan recorriendo la ciudad, que están haciendo alguna gestión, cosa que lo vemos muy bien desde el partido, no vamos a limitar a nadie. Si hay algún priísta que quiera ser alcalde de Puebla o gobernador, adelante”, comentó el también diputado local.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

