Perro callejero ataca a un hombre de Atlixco; vecinos tuvieron que auxiliarlo

Esta mañana, colonos del municipio de Atlixco reportaron a Oro Noticias que un hombre fue lesionado por un perro sobre el boulevard Sor Juana Inés de la Cruz en la colonia Chapulapa del municipio de Atlixco.

En entrevista para Oro Noticias, el hombre de 49 años relató que salió de su casa a las 6:30 am de este viernes cuando el perro se le fue encima, enseguida un hombre se bajó de su camioneta para auxiliarlo, sin embargo, cuenta que fueron alrededor de 5 minutos los que tardaron en quitarle al perro, pues tuvieron que amarrarlo a un árbol y jalarlo para zafarlo.

Al escuchar lo que sucedía, los vecinos comenzaron a salir y a llamar a la ambulancia y a las autoridades. Finalmente fue el departamento de bomberos el que llegó a atender al señor y más tarde llegó el área de control canino para resguardar al perro.

El agraviado señaló que el perro tenía indicios de maltrato y por la gravedad de la agresión, especula que puede tratarse de un perro que haya sido utilizado para peleas, pues generalmente los perros con estas características son entrenados para ese fin, además indicó que el perro se encontraba abandonado ya que tenía croquetas tendidas en la calle.

El señor presenta heridas importantes en extremidades y en la cara por lo que tuvo que acudir a Salubridad a atenderse las heridas y fue ahí en donde le solicitaron unas radiografías que en este momento no puede costear ya que es un gasto sorpresivo.

Finalmente hizo un llamado a los dueños de mascotas a ser responsables, a no maltratarlos, no usarlos con fines agresivos, a no abandonarlos y a que salgan siempre con correa, pues el incidente ocurrió cerca de una escuela primaria oficial y es precisamente este boulevard el paso de muchas familias con menores.

