Pese al descontrol en los precios, oficinas de Profeco siguen cerradas, acusa Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta sostuvo que en la Puebla hay un descontrol de los precios de productos de la canasta básica, no obstante, las oficinas de la Profeco locales suspendieron sus actividades hasta después del 30 abril, según se observa en una fotografía de las oficinas que exhibió.

En conferencia de presa, señaló que tras la acusación que hizo sobre las omisiones del delegado de la Profeco en Puebla, Alfredo Torres Campos, recibió un oficio procurador federal Ricardo Sheffield Padilla en el que señalaba que la administración estatal no ha tenido ninguna comunicación con la Profeco, además que los precios “están muy bien” en la entidad.

No obstante, el mandatario señaló que un kilo de huevo cuesta hasta 80 pesos en Tehuacán, mientras que en la capital del estado se encuentra en 58 pesos.

El Consejero Jurídico siguiendo mis instrucciones presentó dos escritos dirigidos a la @Profeco en #Puebla, pero su respuesta fueron oficinas cerradas y omisión de sus funciones.

“El señor Sheffield, el procurador federal del consumidor me refiere, en escrito, que no ha habido comunicación conmigo, en realidad él instruyó al delegado de acá a no tener comunicación con el gobierno del estado, eso es lo que puedo entender que ocurrió, por eso presentamos dos escritos”, expresó.

Por ello, exigió a Sheffield Padilla intervenga para impedir que continúe el abuso en el costo de los productos y alimentos en la entidad durante la contingencia por coronavirus, pues el gobierno de Puebla no tiene atribuciones para ello.

Además, le respondió que aceptarán entrar al programa “Quién es quién en los precios” por lo que también exigirá la regulación en gasolineras y gaseras.

