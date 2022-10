Pide Chidiac que titular de la SEP no tenga aspiraciones rumbo a 2024

El coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, Jorge Estefan Chidiac, consideró que el próximo titular de la Secretaría de Educación no debería tener aspiraciones a la gubernatura de Puebla, para evitar que caiga en un “doble juego” como sucedió con Melitón Lozano Pérez.



En entrevista, el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) respaldó la renuncia de Lozano Pérez, luego de que habría estado ligado a la manifestación de un grupo de maestros durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al municipio de Ayoxuxtla.



Al respecto, confió en que el cambio será “para bien” del gobierno estatal; además opinó que el nuevo secretario o secretaria no debe tener ambiciones políticas como el extitular, quien en el mes de julio se “destapó” como aspirante a la gubernatura del estado con miras a las elecciones del 2024.



“Yo espero que sea para bien de la secretaria de Educación el cambio, que quien llegue a la SEP no sea aspirante a la gubernatura y se dedique a trabajar”, comentó Estefan Chidiac.



El legislador priísta consideró que los conflictos sindicales y políticos que hay en la Secretaría de Educación propiciaron la salida de Melitón Lozano; así como las tensiones partidistas y el doble juego de ser secretario y aspirante.



Sobre el desempeño de Rodrigo Abdala Dártigues como delegado de la Secretaría de Bienestar, Estefan Chidiac refirió que el gobierno federal debe ser el encargado de evaluar el actuar de su funcionario, quien habría permitido el acceso de los maestros inconformes.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

