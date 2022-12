Pide Congreso que municipios aparten recursos para víctimas de violencia de género

Una iniciativa presentada en el Congreso del Estado busca hacer obligatorio que los 217 ayuntamientos de Puebla destinen recursos públicos para la creación, operación y fortalecimiento de albergues, casas de medio camino y refugios para víctimas de violencia de género.



La propuesta es impulsada por la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Karla Rodríguez Palacios, quien plantea reformas al artículo 55 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de consolidar la atención que se brinda a las víctimas en la entidad.



Al respecto, la legisladora señaló que de acuerdo con datos de la Red Nacional de Refugios (RNR), el 15 por ciento de los espacios seguros, mayoritariamente de gobierno, no cuentan con los recursos suficientes para su administración y operación.



En ese sentido, consideró urgente que tanto el Gobierno del Estado como los gobiernos municipales puedan destinar una partida presupuestal para el funcionamiento de los refugios que se dedican a atender no sólo a mujeres violentadas, sino también a sus hijas e hijos.



Aunque refirió que la ley ya contempla que los albergues, casas de medio camino y refugios brinden servicios especializados como habitación, alimentación, orientación jurídica, servicios médicos y apoyo psicológico, no es obligatorio que se les dote de recursos anualmente.



Por lo anterior, su propuesta establece que el Estado y los Municipios promoverán, en la medida de sus posibilidades, la disposición de las medidas administrativas y presupuestarias necesarias en cada ejercicio fiscal, para que se cuente con la asignación oportuna de recursos.



La iniciativa de la diputada panista fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género del Poder Legislativo para su análisis y posible aprobación.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Leal