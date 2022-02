Pide Estado que Municipios resuelvan conflictos por plebiscitos

Los conflictos por los resultados de los plebiscitos en juntas auxiliares los deben de resolver los gobiernos municipales y no el gobierno estatal, sostuvo el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Esto, luego que el mandatario estatal reprobó que debido a estos conflictos, se retengan a autoridades estatales y municipales.

“Los problemas de las juntas auxiliares lo resuelven los municipios y nosotros acompañamos en todo caso, pero lo resuelven los municipios y no el gobierno del estado”.

Igualmente, Barbosa Huerta se pronunció contra el cierre de vialidades como parte de las manifestaciones de inconformes con los resultados de los plebiscitos en juntas auxiliares, como el ocurrido el fin de semana en la autopista a la altura de Acatzingo.

“¿O eso es válido?, ¿hay que permitirlo?, ¿hay que permitir que se tapen las vías, las carreteras, todo? No, no. Llamo la prudencia a todos y a convivir en paz, no podemos seguir así”.