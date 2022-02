Pide gobernador no hacer justicia por propia mano

El gobernador Miguel Barbosa Huerta pidió a los ciudadanos dejar que la justicia se aplique a través de las autoridades y no meterse en problemas participando en linchamientos.

Esto luego de que en Santa Rafael Tlanalapan, junta auxiliar de San Martín Texmelucan intentaron quemar a hombre, que fue acusado de robar un celular, al que detuvieron, golpearon y rociaron con gasolina.

Al respecto, el gobernador señaló que la justicia por propia mano rompe el Estado de Derecho y quienes participan en estos actos “se meten en problemas gravísimos” por reaccionar precipitadamente en contra de eventos delincuenciales menores o grandes.

Aunque dijo comprender el “humor social” ante hechos delictivos, recomendó a los ciudadanos no cometer linchamientos y realizar solo la detención del presunto delincuente y entregarlos a la autoridad.

“Les hago esa recomendación: no hagan justicia por propia mano, que la ley y las autoridades sean las encargadas de hacer justicia y no se metan en problemas por favor.

Si las cosas son inevitables no pasen de la detención del presunto delincuente y su entrega a la autoridad, pero no al linchamiento no resuelve de fondo en la sociedad un asunto de esa naturaleza”, expresó el gobernador.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral señaló que este es el segundo intento de linchamiento registrado en la entidad en lo que va del año.

Además refirió que Puebla, Tlahuapan, Amozoc, San Martin Texmelucan y San Salvador el Verde son los municipios donde más casos ocurren.

Según la organización Causa en Común, en 2021 Puebla destacó como la segunda con más casos e intentos de linchamientos, con 5 y 36 eventos, respectivamente.

Por Alejandra Olivera

Editor: Iván Betancourt

