¡Fail! Así quedó el niño que pidió su corte al estilo Hidalgo

Un niño se realizó un corte de cabello al estilo Miguel Hidalgo con el objetivo de copiar el look de uno de los personajes más relevantes de la historia de México, sin embargo, no fue lo que esperaba.

A través de redes sociales se viralizó un video donde se observa al menor sentado en la peluquería y con la insistencia de que le realizaran el corte del “Padre de la Patria”.

No obstante, el infante desconoció que en realidad la apariencia del personaje histórico se trataba de un problema de calvicie y no de un look particular.

Una vez finalizado el corte, la primera reacción del menor fue de orgullo y felicidad al portar una apariencia similar al Padre de la Patria.

Instantes después, al llegar a su casa, comenzó a desbordar de llanto y argumentó que no era lo que en realidad esperaba.

Usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar a este video, el cual se convirtió en una tendencia global, misma que te mostramos en esta publicación:

Por: Redacción

Editor: Mario Alberto Moreno López

TE RECOMENDAMOS: