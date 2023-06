Piden 20 años de cárcel para feminicida de Cecilia Monzón

Después de dos años de la denuncia, el político Javier N irá a juicio por el delito de violencia familiar, dio a conocer la hermana de Cecilia Monzón, Helena Monzón.



A través de redes sociales, la también abogada detalló que este jueves se llevó a cabo la audiencia intermedia, por lo que la siguiente audiencia será la de apertura a juicio oral.



“Esta no es una sensación de victoria, pero sí es una sensación de alivio en cuanto a que estamos más cerca de que mi hermana consiga justicia”, expresó.



En esta ocasión, Helena Monzón destacó el trabajo del ministerio público que hizo la acusación, de quién dijo hizo un “trabajo de calidad” que tiene que seguir en la acusación de feminicidio, pues alertó que se encontrarán con resistencia por parte de Javier N.



La hermana de la activista feminista indicó que piden 20 años de prisión contra la ex pareja de Cecilia Monzón, quien es señalado como el autor intelectual de su feminicidio ocurrido en junio del 2022.



Previo a la audiencia intermedia, Helena Monzón recordó que esta etapa es importante ya que fue el delito que su hermana denunció hace más de dos años y medio, y la justicia que buscó en vida.



Lamentó que haya sido hasta ahora que se logró llevar a juicio al ex candidato a la gubernatura de Puebla.



Fue el delito de violencia familiar por el que en un inicio fue detenido el priista en junio de 2022 mes en el que fue vinculado a proceso a la par de la investigación por feminicidio.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal