Piden a clientes de mercados de Atlixco acatar medidas sanitarias por Covid-19

Por Roberto Castillo

Comerciantes del mercado “Benito Juárez” en Atlixco reclamaron que ellos como comerciantes cumplen las medidas de prevención, pero los clientes que llegan al inmueble no las acatan.

En seguimiento a los reportes del auditorio de Oro Noticias, un comerciante comentó que no se regula la entrada de gente, pues entran familias enteras, se permite la asistencia de niños y personas de la tercera edad. El comerciante también señaló que el Ayuntamiento no vigila que los clientes de la plaza de los sábados no respetan la sana distancia ya que los pasillos tienen menos de dos metros de ancho.

“Tenemos que usar cubre bocas y tener gel desinfectante, pero no se regula la entrada de personas al mercado, entran familias enteras cuando ellos han indicado lo contrario, se permite pasar a niños y personas de la tercera edad, entonces por qué si el comerciante pone de su parte las autoridades no se aplican y se aseguran de las reglas que ellos mismos pusieron para el funcionamiento de los mercados”.

El vendedor también está preocupado porque sus oportunidades de generar ingresos se redujeron, pues sólo pueden trabajar de jueves a domingo.

En respuesta, el ayuntamiento de Atlixco enfatizó las recomendaciones para salir de compras a los puntos de abasto local como Limitar las salidas para compras a un solo día a la semana y evita llevar niños y ancianos contigo, entre otras.

Limitar las salidas para compras a un sólo día a la semana.

Lavar todo lo que compres inmediatamente después de llegar.

Las compras deberán recaer en una sola persona.

Evitar llevar niños y ancianos

Asignar una muda de ropa y calzado exclusivo para salir a la calle. Estos deberán ser retirados inmediatamente llegando a casa, preferentemente en la entrada, y cambiado por otros limpios.

El lavado constante de manos y el uso de gel antibacterial es una medida imprescindible.

