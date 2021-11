Piden a ediles de Puebla no “ilusionarse” con presupuesto 2022

Por Vera Fernández

El presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso de Puebla, Jorge Estefan Chidiac, solicitó a los alcaldes no “ilusionarse” con el presupuesto del próximo año para evitar que endeuden a sus ayuntamientos por no tener disciplina financiera.

En medio del análisis de las Leyes de Ingresos del gobierno estatal y los 217 municipios, el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió que los recursos públicos podrían ser menores a los que estiman recaudar y gastar.

Tras sostener una reunión con la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, explicó que la inflación de 2022 será mayor a la prevista por el gobierno federal, lo que reduciría el presupuesto para el estado.

En ese sentido, subrayó que los presidentes municipales tendrán que contemplar la posible variación para no gastar con recursos que no recibirán, por lo que les pidió ser sensatos en el manejo de su presupuesto para no generar deuda pública.

“Los municipios tienen que ser muy consientes de que no porque está en Ley de Ingresos les va a llegar ese dinero, y no quisiera yo la sorpresa de que en mayo o junio empiecen a pedir prestado, ya ni siquiera por lo que les heredaron, sino por no haber cuidado el gasto”, comentó.

Aunque Estefan Chidiac reiteró que la deuda pública no es mala, siempre y cuando exista capacidad de pago, los 217 ayuntamientos tendrán que cuidar sus recursos y evitar gastos innecesarios en el siguiente ejercicio fiscal.

