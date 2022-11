Piden a ediles no ‘echar la bolita’ al estado por inseguridad

El presidente del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, exigió a los alcaldes de Puebla no eludir su responsabilidad en los hechos de violencia que se han registrado durante los últimos días, pues subrayó que son los primeros respondientes en materia de seguridad pública.



En entrevista, el coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) refirió que los ediles no deben “echarle la bolita” al Gobierno del Estado ni ser omisos para disminuir los actos delictivos que ocurren en sus demarcaciones.



El diputado local lamentó la jornada violenta que se reportó durante la última semana en la capital poblana y la zona conurbada, luego de la ejecución de dos personas en el estacionamiento de Costco; una más en una disputa por un cajón de estacionamiento y otra por la noche en un intento de asalto.



Aunque señaló que algunos de los casos derivan de conflictos particulares que no tienen que ver con seguridad pública, refirió que la presencia de policías municipales hubiera podido inhibir los delitos; o en su defecto, detener a los responsables de forma oportuna.



“A lo mejor no pudo haber prevenido el ataque, pero sí pudo haber detenido a los que se iba; a lo mejor si hubiera presencia de policías se habría inhibido el delito. Hablo por todas las familias de los poblanos que acudimos a esos centros masivos, si hubiera una o dos patrullas no lo hubieran hecho eso te lo aseguro”, comentó.



En ese sentido, el legislador morenista hizo un llamado a los presidentes municipales del estado a fijar prioridades y poner por encima las tareas de seguridad que la construcción de obras públicas, pues –dijo– no pueden esperar a la intervención del gobierno estatal o la Guardia Nacional (GN).

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Leal

