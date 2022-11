Piden a ediles revelar destino de recursos por cobro del DAP

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, exigió a los alcaldes que incluirán el cobro del DAP en sus Leyes de Ingresos 2023, transparentar el uso que le darán a los recursos públicos el próximo año.



En entrevista, el coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) señaló que el Poder Legislativo dará entrada a todas las solicitudes que realicen los gobiernos municipales para cobrar el Derecho de Alumbrado Público (DAP).



Sin embargo, advirtió que la inclusión del cobro no será un ‘cheque en blanco’ para nadie, ya que los presidentes municipales primero deberán aterrizar a qué rubros invertirán el dinero que sea recaudado por dicho concepto.



“Es un tema de análisis, de servicios, de que los municipios también asuman la responsabilidad de decir para qué quieren ese recurso (…) que generen condiciones de transparencia, los municipios deben ser muy cuidadosos de no flotar”, comentó.



Del mismo modo, el diputado local aseveró que no aceptarán las condiciones de los Ayuntamientos y por el contrario, serán ellos los que deberán apegarse a los términos del Congreso si buscan gozar de los recursos del DAP en el 2023.



En respuesta a dicho cuestionamiento el alcalde de la capital, Eduardo Rivera Pérez, aclaró que el Ayuntamiento de Puebla utilizaría los 144 millones de pesos del DAP para reforzar la seguridad pública y pagar el servicio de luz en el municipio.



“Esos recursos se van a aplicar en pagar la luz y por supuesto en brindar mayor seguridad, para que también quede claro que esos recursos tendrán un destino provechoso para la ciudad”, expuso Rivera Pérez este jueves.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Leal

