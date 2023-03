Piden cesar críticas a diputadas que marcharon el 8M en Puebla

La diputada local del PAN, Aurora Sierra Rodríguez, pidió no criticar ni estigmatizar a las servidoras públicas y políticas que participaron en las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, pues afirmó que no lo hicieron para representar a algún partido o por ganar protagonismo.

En entrevista este jueves, la legisladora del Congreso de Puebla lamentó que algunas personas demeritaran la presencia de ella y la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Augusta Díaz de Rivera Hernández, quienes marcharon en uno de los contingentes el 8 de marzo.

Subrayó que sin importar el cargo público o partidista que ostentan actualmente, su participación es igual de válida por ser mujeres; además de que se manifestaron en su calidad de ciudadanas, respetando en todo momento la forma de protestar de las demás.

“Yo marché como Aurora, yo no marché como diputada, yo no no marché como panista ni como nada, porque ayer no había colores; habíamos mujeres que estábamos con mujeres, conociendo las causas, las luchas de otras que estábamos apoyándonos”, comentó.

Del mismo modo, Sierra Rodríguez pidió no juzgar y comprender las intervenciones a inmuebles que se llevaron a cabo durante las marchas, ya que –dijo– el sonido de los cristales rompiéndose puede representar la historia de decenas de mujeres sin recibir justicia.

Además de las panistas, en las movilizaciones por el 8M participaron Mónica Silva Ruíz y Nora Merino Escamilla, diputadas locales del Partido del Trabajo (PT).

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Leal