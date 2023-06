Piden expulsión de joven del CBTIS 86 por asesinar a “Huellitas”

Huellitas, es el nombre con el que estudiantes del CBTIS 86 en Huauchinango identificaban al cachorro que fue asesinado cruelmente por su compañera Vanesa para quien exigen su expulsión y sea denunciada penalmente por la institución.



Después de darse a conocer los hechos, estudiantes del CBTIS se manifestaron en su plantel y colocaron pancartas en las que exigen justicia para el perrito.



Señalaron que “Huellitas” era muy querido por la comunidad estudiantil, pues rondaba dentro y fuera de las instalaciones de la escuela, al igual que otros perritos.



Por dicha razón, el pasado 5 de junio la dirección escolar del CBTIS 86 emitió un comunicado en el que invitaba a los estudiantes y ciudadanos de la comunidad a adoptar alguno de los canes.



Sin embargo, reprocharon que las autoridades escolares no tomaron la responsabilidad de manera adecuada, pues no vigilaron que los adoptantes de los perritos fueran capaces de garantizar su cuidado y bienestar, ya que “Huellitas” terminó en manos de Vanesa, quien “atentó contra la vida del cachorro y compartió imágenes del hecho sin ningún tipo de remordimiento”.



Señalaron que este sería el tercer caso de violencia en su plantel, los cuales no precisaron, pero dijeron sentir miedo, incertidumbre e inseguridad.

Piden denunciar a la responsable

Por ello, exigieron que los responsables de la muerte de “Huellitas” sean castigados conforme a la Ley y que las autoridades tomen cartas en el asunto, con hechos que sean visibles y aseguren que este caso no quedará impune.



Asimismo, firmaron un pliego petitorio en el que exigen la expulsión inmediata de Vanesa y que el CBTIS 86 haga una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y brinde información pertinente sobre el caso.



También demandan disculpas públicas de Vanesa y sus tutores, así como del director y subdirector del CBTIS 86; mientras que a la Secretaría de Educación Pública (SEP) le solicitaron reforzamiento y apoyo a los maestros de las áreas de Civismo, Ecología y Humanidades de su escuela.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal