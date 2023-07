Piden justicia para Aline, víctima de feminicidio en Maravillas

Aline Reynoso tenía planeado estudiar una especialidad en dermatología, estaba a punto de aplicar su examen nacional de residencias médicas, era soñadora, con metas claras en la vida, le gustaba el anime, ver series y coleccionar figuritas, así como la investigación médica.



“Era una chica de buen corazón y confiaba en todas las personas”, dice a ContraRéplica Puebla Diego Pineda, amigo y ex novio de la joven encontrada sin vida la mañana del 9 de julio en la colonia Maravillas.



En un inicio quería ser bióloga, pero se decidió por la medicina porque quería ayudar a la gente y darle una vida mejor a su familia. Era la hija mayor, tenía 27 años, egresada de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.



Aline conoció a Antonio –su prometido y señalado como su feminicida—en su internado en el Hospital General del Sur, se hicieron amigos, luego novios, y le pidió matrimonio en la playa, ella dijo que sí, después se fueron a vivir juntos a Xalapa, Veracruz desde diciembre del año pasado.



Pero poco a poco la comenzó aislar, no hay antecedentes de violencia física, pero sí –cuenta Diego—de que a veces respondía los mensajes por ella y que en ocasiones Aline le contó a su mamá que la drogaba.



“De pronto ya no hablaba con nadie o mandaba mensajes muy esporádicamente, y siempre con el temor de que Antonio la fuera a descubrir”, relata.



Diego vio a Aline por última vez antes de que se fuera a Xalapa, recuerda que estaba nerviosa por vivir en otro estado y le confesó que no estaba del todo segura de estar con Antonio para toda la vida.



El fin de semana pasado, Aline y Antonio acudieron a la boda de una prima, ahí ella le contó a su madre que iba a terminar su relación, Antonio las escuchó, y al día siguiente la encontraron sin vida.

#Puebla Un grupo de mujeres protesta para exigir justicia por el #feminicidio de Aline, una médica encontrada sin vida en la colonia Maravillas.



Vía @lupjmendez pic.twitter.com/1SqO9D4a8R — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 11, 2023

Piden justicia

Un grupo de mujeres se manifestó frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir justicia para Aline y que el caso se investigue como feminicidio.



Durante la manifestación, Diego dijo que Aline había sido amenazada de manera previa por su prometido y había antecedentes de la muerte de la ex pareja de él de una manera extraña que su familia habría encubierto.



“Hay muchas personas en Xalapa que se han contactado conmigo diciéndome que había muchos rumores de la muerte de la chica en Xalapa, todo desapareció, los familiares de allá dieron carpetazo, eso va más allá de una simple coincidencia”, declaró.

Por: Guadalupe Juárez

Editor: Guillermo Leal