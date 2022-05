Piden PRI y MC llegar a últimas consecuencias en caso de Ignacio Mier

Los dirigentes estatales del PRI y MC, Néstor Camarillo Medina y Fernando Morales Martínez, se pronunciaron para que las investigaciones en contra del coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, lleguen hasta las últimas consecuencias.



En entrevistas por separado, coincidieron en que los señalamientos que giran en torno a Mier Velazco por incurrir en lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita deben aclararse para fincar o deslindar responsabilidades.



MC ve “fuego amigo”



En primera instancia el líder de Movimiento Ciudadano (MC) en Puebla, Fernando Morales, consideró que las investigaciones contra el diputado federal corresponderían a un “fuego amigo” al interior de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).



En vista de que las indagatorias provienen de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), apuntó a que sería un perfil morenista quien ordenó iniciar las mismas.



En ese sentido, precisó los nombres del canciller Marcelo Ebrard Casaubón y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ambos aspirantes a la presidencia de México para el 2024.



“Más bien yo lo veo como un fuego amigo, no tanto que hay una persecución política, porque finalmente los que tienen la UIF es el gobierno federal, entonces mejor pregúntate de parte de quién viene”, comentó.



PRI pide claridad a Morena



Por su parte el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo, opinó que Morena debe asumir responsabilidad en caso de comprobarse la culpabilidad de Ignacio Mier en los delitos de corrupción.



Sobre las aspiraciones de Mier Velazco a la gubernatura del estado en el 2024, refirió que el partido obradorista perderá las próximas elecciones por perder la confianza de la ciudadanía, ya que han replicado las prácticas que tanto criticaron.



“En Morena ya no me sorprende nada, la verdad es que siempre salen con un tema distinto; los que juraron acabar con la corrupción, hoy son iguales o son peores”, expresó.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

