Piden renuncia de Mier por inseguridad en Tecamachalco

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Puebla, Néstor Camarillo Medina, exigió la renuncia del alcalde de Tecamachalco, Ignacio Mier Bañuelos, tras la ejecución de una persona ocurrida en el centro de la cabecera municipal.

En entrevista este jueves, sentenció que el edil emanado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) debería dejar su cargo en caso de estar rebasado por la inseguridad del municipio, ante los altos índices delincuenciales que se registran.

El también dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) condenó los hechos que se suscitaron la noche del miércoles 5 de octubre, luego de que sujetos armados a bordo de una motocicleta ejecutaron a un hombre de 35 años, quien se encontraba en una taquería.

Al respecto, subrayó que las autoridades municipales están obligadas a brindar las condiciones mínimas de paz y tranquilidad a los ciudadanos, sin embargo, Mier Bañuelos –dijo– está demostrando su incapacidad para combatir a los grupos delictivos.

“Si no pueden con el cargo los invito a que lo dejen, realmente los ciudadanos están cansados y el llamado es pónganse a trabajar y si no pueden con el cargo déjenlo para alguien que sí tenga el tiempo y que vivan los municipios, porque la mayoría de alcaldes se vienen a vivir a Puebla y ya no están en sus municipios”, expresó Camarillo Medina.

Cabe recordar que durante el gobierno municipal de Ignacio Mier Bañuelos –hijo del líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco– también se registró la ejecución de tres agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) en noviembre del 2021.

El asesinato de los elementos ministeriales fue cometido por policías municipales de Tecamachalco; hecho que derivó en la detención y vinculación a proceso del entonces director de Seguridad Pública, Alejandro N.

Morena pide a edil asumir responsabilidad

Por su parte el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, señaló que ‘Nachito’ Mier debe asumir su responsabilidad y no dejarle el trabajo de seguridad al gobierno estatal.

El coordinador de la bancada de Morena amplió su llamado a los alcaldes y alcaldesas de los 217 municipios de Puebla para priorizar el gasto en el tema de seguridad y darles mejores condiciones laborales a los policías.

“Es muy importante que los presidentes y las presidentas municipales asuman la responsabilidad de entender que ellos son los primeros respondientes y que la responsabilidad está en ellos, ellos sabían perfectamente a que llegaban y como le tenían que entrar”, dijo.

