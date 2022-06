Piden transparentar uso de financiamiento en Puebla capital

Diputados del Congreso del Estado exhortaron al Ayuntamiento de Puebla a transparentar el uso que se le dará a la línea de crédito por 160 millones de pesos que se solicitará en próximos días, con el objetivo de no generar repercusiones para el municipio.



El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, defendió la medida que fue adoptada por el alcalde Eduardo Rivera Pérez, pues sostuvo que es necesario conseguir recursos extraordinarios para cubrir la necesidades de la capital.



Además refirió que no se generaría deuda pública, siempre y cuando cumplan con el compromiso de finiquitar el crédito antes de que concluya la actual administración en octubre del 2024, por lo que descartó que se trate de un tema negativo para la arcas municipales.



Sin embargo, el coordinador de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) subrayó que debe existir total transparencia en el ejercicio de los recursos, por lo que el gobierno tendrá que garantizar que dicho préstamo será utilizado en beneficio de los ciudadanos.



“De la mano de ese actuar, de esa política pública que está desarrollando, que haya una política de total transparencia y que eso permita que se le dé claridad a los ciudadanos de en qué se aplica cada uno de los centavos de los cuales se está haciendo el Ayuntamiento”, comentó en entrevista.



Céspedes Peregrina recordó que en diciembre del 2021 aprobaron distintas reformas para facultar a los 217 ayuntamientos de Puebla a solicitar créditos bancarios enfocados a la construcción de obras sociales, sin autorización previa del Congreso local.



No obstante, consideró que el gobierno de la capital debería reconsiderar el uso de la línea de crédito para priorizar temas de seguridad pública, toda vez que el préstamo estará dirigido a la construcción de obras.



Por su parte la coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Nora Merino Escamilla, afirmó que se mantendrá atenta de cómo se aplique el crédito de 160 millones de pesos por parte de la administración de Rivera Pérez; así como de las licitaciones que se generen a partir del mismo.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Pérez Leal

