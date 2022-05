“Pienso que ya estoy viejo”: vocalista de Metallica llora en concierto

James Hetfield, vocalista de Metallica, lloró frente al público que se dio cita durante un concierto en Brasil, en su gira por Latinoamerica.

El cantante de 58 años confesó sentirse inseguro de sí mismo para dar shows en vivo por su edad.

El evento se llevó a cabo en Belo Horizonte, donde el cantante afirmó que sus compañeros le han apoyado para que continúe con su carrera musical.

Asimismo, mientras James expresaba sus sentimientos, sus compañeros de la banda dejaron a un lado sus instrumentos.

Además, en cuanto el vocalista terminó de compartir sus palabras, los demás integrantes le dieron un abrazo grupal.

Después, Hetfield no pudo contener el llanto y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro.

James Hetfield Of course you are not alone, there are many people with similar problems with anxiety disorders, depression, etc. Thank you for giving your testimony and opening your heart It takes a lot of courage to open up like this to your fans @Metallica pic.twitter.com/vxZZBKQpxO