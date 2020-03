Pimpinela narra historia gay en su nueva canción

El tema gira en torno a la historia de una pareja gay, envuelta en un enredo amoroso y una traición

El dúo musical de origen argentino, Pimpinela, integrado por Lucía y Joaquín Galán, estrenó su nuevo sencillo Traición, en el que, con su característico estilo, tocan el tema de la homosexualidad, además, la agrupación acompañó el estreno con su respectivo video.

Líricamente, el tema gira en torno a la historia de una pareja gay, envuelta en un enredo amoroso y una traición. Al comenzar el clip, Lucía, quien interpreta a la pareja de su hermano Joaquín, reclama a su esposo por engañarle con su mejor amiga; sin embargo, finalmente Joaquín revela que la engaña con su amigo.

Ella te va a engañar como engañó a tu amigo. No es lo que tú piensas, no me has comprendido. Lo que ella ha hecho se llama tradición. Por una vez en la vida escucha lo que te digo; no es a ella a quien amo, esa persona es mi amigo”, dice en una de sus estrofas.

Los fanáticos no tardaron en elogiar el tema de su nuevo trabajo musical, a través de comentarios en redes sociales. Además, el dúo logró atrapar al público de la comunidad LGBT, quienes expresaron gratitud y emoción, tras la publicación del clip.

Fuente Excelsior