Placebo celebra el 20 aniversario del álbum “Black Market Music”

A falta de conciertos y festivales, este año se ha visto marcado por un gran numero de aniversarios y celebraciones en la escena del rock, siendo Placebo los más recientes en unirse, celebrando el 20 aniversario del álbum “Black Market Music”.

El tercer álbum de estudio de la agrupación fue lanzado el 9 de octubre del año 2000, presentado temas ya clásicos como “Slave To The Wage”, “Taste In Men” y “Special K”. Ahora sus integrantes celebran el lanzamiento compartiendo una nueva serie de videos grabados durante las grabaciones del álbum.

Para marcar las dos décadas del éxito critico y comercial, Brian Molko y Stefan Olsdal han subido el primero de cuatro episodios de este especial dedicado a la creación del álbum a través del canal oficial de la agrupación en YouTube.

El video presenta, con voz en off, diversas imágenes de archivo de las grabaciones y de algunos de los conciertos de la banda. De acuerdo a un comunicado de prensa, el resto de los episodios estarán disponibles en la pagina oficial de Placebo a partir del próximo lunes.

