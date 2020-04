Plan económico en México, modelo a seguir para otros países: AMLO

Por Redacción

El presidente López Obrador aseguró este lunes que el modelo económico que presentó la tarde del pasado domingo será un modelo para seguir por otros países para enfrentar a la pandemia de Covid-19 en el mundo.

En conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador señaló que su administración no deja de escuchar a los sectores económicos de nuestro país, pero se le dará preferencia al sector humilde, por lo que su plan económico protegerá a la mayoría de los mexicanos.

“Ya no va a haber otro plan, porque estaba viendo en redes que decían que, ¿dónde está el plan? No escuchamos nada. Por eso inicié con este resumen: 22 millones de beneficiarios, 2 millones de créditos en 9 meses, 2 millones de nuevos empleos, porque no escucharon nada”, dijo.

El jefe del Ejecutivo federal señaló que la pandemia de Covid-19 precipitó la caída del modelo neoliberal fallido, pues según él “por eso la crisis mundial en todos los sentidos. No es posible que afecte tanto una pandemia así”, concluyó.

Con información de El Universal.