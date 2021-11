Planea Lalo Rivera reordenamiento de ambulantes a largo plazo

Por Itzeli Zamora

El gobierno de Puebla capital “no echará las campanas al vuelo” en el reordenamiento de ambulantes, pues se han logrado acuerdos importantes a través del diálogo, así como estrategias para mantener el Centro Histórico limpio y ordenado.

Así lo indicó el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, quién refirió que estas acciones no deben realizarse por temporadas sino de una forma permanente. Asimismo confío en que se sigan generando acuerdos de largo alcance.

“Lo que nos interesa es que no sea por solo por temporadas o por estas fechas, sino que podamos tener un Centro Histórico limpio, ordenado, seguro, y estamos dando los primeros pasos para ello. No nos vamos a confiar, no echo las campanas al vuelo sino que vamos insistiendo, vamos en la ruta correcta“, señaló.

Cabe señalar que el actual gobierno municipal redujo el número e ambulantes de 5 mil a 600, tan solo en el corazón de la ciudad. Además puso en marcha el Operativo de Seguridad del Buen Fin, que estará vigente del 10 al 16 de noviembre con la presencia policial de más de 2 mil efectivos en el municipio.

