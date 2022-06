Plantea PT castigar la violencia estética en Puebla

La bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Congreso del Estado busca reconocer la violencia estética como otra forma de agresión contra las mujeres, cuando son discriminadas por no cumplir con los estereotipos de belleza.



La iniciativa fue presentada por la diputada local Mónica Silva Ruíz, quien plantea reformas a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para tipificar y sancionar la violencia estética en Puebla.



La propuesta define a la violencia estética como “cualquier acto u omisión que afecte, dañe, degrade o lesione la dignidad, integridad y libertad de la mujer, restrinja o excluya de cualquier entorno, por no cumplir con estereotipos de belleza”.



Al respecto la legisladora señaló que, de acuerdo con La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, Puebla ocupa el primer lugar a nivel nacional de personas que declararon haber sido discriminadas por algún motivo o condición personal.



En el caso de los roles y estereotipos de género, indicó que las mujeres pasan pasan a ser evaluadas, denostadas y con la carga de cambiarlas para encajar en modelos únicos de cuerpos hegemónicos.



Lo anterior deriva en que deban someterse a prácticas poco saludables, a sentir temor por no ser aceptadas por la sociedad, a recibir tratos degradantes, de rechazo, violencia, burla, de exclusión y de discriminación.



Ante dicho escenario, consideró necesario realizar reformas que permitan identificar y sancionar la violencia estética, la cual genera implicaciones emocionales y psicológicas para quienes la sufren.



La propuesta de Silva Ruíz fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género del Poder Legislativo para su análisis y posible aprobación.

