Pobladores de Coxcatlán piden destitución del presidente municipal

Por Patricia Flores

Pobladores de Coxcatlán tomaron el Palacio Municipal y la Carretera Estatal que lleva a ese municipio, exigen la destitución de su presidente municipal, Aldo Arvizu Robles, a quien acusan de haber rechazado despensas para los damnificados de la tromba que azotó ese lugar la semana pasada.

Desde la noche anterior los inconformes llamaron a manifestarse en el Palacio Municipal del cual soldaron las puertas de las entradas, luego de que el alcalde no se presentó a hablar con ellos, de acuerdo con su dicho, Arvizu Robles, se negó a recibir las despensas porque no le permitirían a él entregarlas, lo que molestó al munícipe.

El presidente municipal señaló en una rueda de prensa para algunos medios de comunicación que el motivo por el cual no se habían entregado las despensas se debía a que no se tenían las 13 patrullas que Gobierno del Estado pidió, por lo que primero debían tener toda la logística para que les autorizaran la entrega, además de que no conocía los padrones.

Lo anterior desembocó en que al amanecer la gente continuara en el Palacio Municipal, al considerar que no se les estaba haciendo caso decidieron encaminar hacia la Carretera Estatal, a la altura del paraje Ojo de Agua, donde permanecen hasta ahora, a la espera de que se les dé una respuesta de entrega de apoyos a damnificados y la destitución del alcalde.

