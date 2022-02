Poblanos recrean concierto de The Beatles y se hacen virales

Un grupo de amigos en Puebla decidieron recrear el mítico concierto en azotea de la banda británica “The Beatles” y se volvieron virales en redes sociales.

Los músicos poblanos decidieron rendir un homenaje a Paul, Ringo, Jhon y George con motivo del 53 aniversario de aquel evento emblemático en la historia del rock.

Vecinos de Villa Frontera grabaron el momento icónico de estos fans y subieron el video en Twitter.

Hasta el momento, dicho metraje alcanzó más de 517 vistas en la plataforma y se compartió 12 veces.

Poblanos se suben a una azotea en Villa Frontera y tocan “Get Back” y ya los llaman los “Beatles Poblanos”. Imagina vivir en Suiza y perderte esto. #BenditaPuebla #Rock #QueAgradablesSujetos #EsoYaSeHabiaVisto pic.twitter.com/tYYU4wESge — Pelón Rodríguez (@Juglar_lunatico) January 31, 2022

Los artistas urbanos interpretaron la canción “Get back”, misma con la que el cuarteto de Liverpool abrió el concierto en 1969, un año antes de separarse.

El concierto de The Beatles se realizó en la azotea del edificio Apple Corps Ltd., empresa fundada por los miembros originales del grupo.

The Beatles cuentan con algunas canciones que forman parte de la historia de la música popular actual como “Here comes the sun” “Help” “Yellow Submarine” y “Yesterday” y tú ¿tienes alguna otra recomendación?

Por: Redacción

Editor: Alejandro Rojas

