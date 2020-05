Poblanos reprochan mal servicio para tramitar licencias por internet

Por Roberto Castillo

El servicio de citas por internet para expedir licencia de manejo no sirve, lo que evitaría acudir presencialmente al CIS y generar aglomeraciones y, en consecuencia, posibles contagios de Covid-19 en Puebla.

Víctor, seguidor de Oro Noticias, afirmó que tras dos días de intentos no pudo generar la cita para renovar tal documento, por lo que decidió ir al CIS de Angelópolis, pero le negaron el servicio sin cita. El radioescucha llamó por teléfono a otros dos CIS y fue la misma respuesta.

“Llevo 2 días queriendo sacar una cita para renovar mi licencia de conducir y el portal no me deja, hoy fui al CIS de Angelópolis y sin cita no lo atiende a uno, hablé a otros dos y que solo con cita, el portal no deja cuántas citas están dando por día y que otra forma que no sea en el portal de citas en línea la puedo obtener”.

En respuesta, la secretaría de Planeación y Finanzas compartió el link para el servicio y Víctor respondió que logró la cita sin problema.

