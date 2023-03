Poder Judicial realiza diálogo Mujeres y Justicia con especialistas

Para combatir la violencia contra las mujeres es necesario avanzar hacia un sistema de justicia restaurativa y compromiso social, en el que participen de manera coordinada Poderes, sociedad civil e instituciones, fue parte de las conclusiones del diálogo Mujeres y Justicia, convocado por el Poder Judicial del Estado de Puebla, en el que participaron la especialista en justicia restaurativa Luz Anyela Morales Quintero y la activista Alessandra Rojo de la Vega.

Durante su participación, moderada por la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, Luz María Aguirre Barbosa, las ponentes abordaron la importancia de que las personas juzgadoras trabajen de la mano con organizaciones civiles e instituciones para garantizar la protección de los derechos de las mujeres, pues si bien existe ya un amplio marco normativo en justicia con perspectiva de género, la lucha por la igualdad requiere de la voluntad de todos los sectores.

En su mensaje, Alessandra Rojo de la Vega pidió a juezas y jueces apoyar a las mujeres en sus resoluciones, pues de ellas depende el futuro y la vida de madres e hijas que han sido víctimas de violencia.

“Que el dinero no alcance para comprarlos, ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus súplicas se ve que no mienten (…) ayúdennos a tener justicia, es lo mínimo que merece una madre a la que le arrebataron a su hija, que los juicios lleguen a condenas, analicen con perspectiva de género, coordínense, para que los juicios de pensión o guarda y custodia no duren años, sean eficientes, empáticos”, manifestó.

Por su parte, la doctora Luz Anyela Morales Quintero abordó las contribuciones de las ciencias conductuales para avanzar hacia un sistema de justicia restaurativa que cuide a quienes forman parte de él, tanto víctimas como agresores e impartidores de justicia.

Reiteró que la justicia restaurativa no se trata de eliminar las consecuencias para los agresores, sino de contar con un sistema de justicia que procure el bienestar de los involucrados y profundizar en el conocimiento y atención de los factores de riesgo que provocan la violencia contra las mujeres, para prevenirlos.

“Necesitamos conocer más y mejor qué pasa, dónde, las características de las víctimas, de los agresores, de las víctimas colaterales (…) los castigos, como la privación de libertad, son indispensables, pero no suficientes, hay que preguntarnos cuántos programas tenemos a los que podemos enviar a esas personas agresoras para reducir la probabilidad de que vuelvan a cometer esos actos en el futuro”, indicó.

Por su parte, la magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, Luz María Aguirre Barbosa, concluyó que aún existe una deuda histórica con las mujeres en la impartición de justicia y aunque se han desarrollado herramientas como el protocolo para juzgar con perspectiva de género, es necesario que los juzgadores rompan los estereotipos y roles de género, así como avanzar en la participación de las mujeres en los cargos de toma de decisiones.

Al evento desarrollado en el Palacio de Justicia, acudieron la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Margarita Gayosso Ponce, el presidente del Consejo de la Judicatura, Carlos Palafox Galeana, así como magistradas, magistrados, impartidores de justicia y personal de los diferentes órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial del Estado de Puebla.

SOBRE LAS PONENTES

Alessandra Rojo de la Vega es comunicóloga de profesión y Ex Directora General de Desarrollo Social en la alcaldía Miguel Hidalgo. Como diputada local en la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México realizó importantes reformas al Código Penal, impulsando la Ley Olimpia y la Ley de Residuos Sólidos que prohíbe el consumo de plásticos de un solo uso. Ha participado en más de 300 foros y conferencias con temáticas relacionadas al liderazgo juvenil, bienestar animal, medio ambiente, violencia digital, violencia de género, y empoderamiento de las mujeres para contribuir a la conciencia y erradicación de la desigualdad de género.

La investigadora y especialista en justicia restaurativa con perspectiva en niñas y adolescentes, Luz Anyela Morales Quintero, es Consejera Ciudadana y Coordinadora de la Comisión de Análisis e Incidencia en Políticas de Seguridad y Justicia, en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, fundando el Observatorio de Seguridad y Paz, actualmente es también responsable de los proyectos de investigación “La Criminología Positiva y la Justicia Terapéutica en el fortalecimiento de la seguridad, la justicia y la paz” e “Indicadores de violencia contra la mujer en el estado de Puebla”, financiados por la BUAP y el CONACYT, respectivamente.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal