Policía Estatal reforzará seguridad en Central de Abasto tras homicidio de guardia nacional

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina exigió a comerciantes de la Central de Abastos no deben “consentir” a delincuentes y denunciar los actos delictivos que ocurren en este centro comercial, tras el secuestro y asesinato de un elemento de la Guardia Nacional (GN).



El mandatario condenó el homicidio del Cabo del Ejército de la Guardia Nacional, Isauro Guerra Victoria, de 40 años de edad, acto que calificó como “atroz” y que afirmó no quedará impune, pues se irá hasta “las últimas consecuencias” para sancionar a los responsables.



Aseveró que la Policía Estatal reforzará la seguridad en la zona, pero también dijo que las denuncias de los comerciantes son necesarias para acabar con la delincuencia, incluso mencionó que puede hacerlo de manera anónima para evitar cualquier riesgo.



“Efectivamente piden ayuda, pero que tampoco consientan, esto es muy importante entre todos, la denuncia es fundamental hay los mecanismos para hacerlo anónimamente y que lo hagan nos involucra a los diferentes niveles de gobierno y lo deseable es que no vuelvan a suceder este tipo de cosas”, sentenció.



Esto luego de que comerciantes y bodegueros de la Central de Abastos manifestaran su disposición para colaborar con las autoridades que investigan el homicidio del elemento de la Guardia Nacional y solicitaran al gobierno municipal, estatal y federal implementar una estrategia de seguridad que brinde tranquilidad a vendedores y clientes.

#Puebla 🗣️ Ante el llamado de comerciantes para reforzar la seguridad en Central de Abasto, el gobernador @SergioSalomonC les pide denunciar y que "no consientan" a delincuentes.



Vía: @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/zR30luId8I — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 27, 2023

El pasado 25 de agosto, Isauro Guerra y dos elementos más, realizaban labores de Inteligencia en la Central de Abasto, pero al llegar a la Nave C fueron interceptados por varios guardias de una empresa de seguridad privada.



Sus compañeros lograron escapar, pero Isauro habría sido entregado a un grupo de hombres que lo subieron a una camioneta de color negro.



Después de horas de permanecer el calidad de desaparecido, a las 16:40 horas se informó el hallazgo de su cadáver en la parte trasera del panteón de la junta auxiliar La Resurrección.



Esta es la segunda ocasión en que se reportan en delitos de alto impacto en la Central de Abastos, pues en junio pasado, autoridades localizaron un “huachitúnel” que conectaba a una toma clandestina de gas, el cual iniciaba en un negocio de tacos, ubicado a un lado del estacionamiento del Tianguis Piedad Nacozari, y seguía a la esquina de la 104 Poniente, colindante a este centro de comercio.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal