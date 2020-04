Policías de Tehuacán no logran destitución de Amadeo Aguilar

Por Patricia Flores

La manifestación de los elementos de la Policía Municipal de Tehuacán no logró que se diera la salida de, Amadeo Aguilar Corpus, encargado de despacho de la Dirección General de Gobierno, pero sí que se le limitaran las funciones, esto porque se involucraba con la operatividad de la corporación.

En rueda de prensa posterior al diálogo con los elementos, Israel Nasta de la Torre, informó que el encargado de despacho de la Dirección de Seguridad Pública, Irán David Villafañe, es quien determina la forma de trabajo en esa área, y respecto de los despidos que se acusaban, afirmó que no hay ninguno hasta el momento, pero sí 10 elementos que no pasaron el control y confianza.

Explicaron que los constantes cambios de mandos han provocado que no se tenga la Comisión de Honor y Justicia, por lo que no ha habido la salida de ningún elemento, pues es parte del procedimiento, no obstante, se acordó que los que están en esa posición serán revaluados, pero sino vuelven a pasar van a ser removidos.

Comentó Villafañe que estarán en los siguientes días lanzado la convocatoria para que los elementos puedan concursar por algún grado mayor al que tienen, y se les tomara en cuenta para que puedan llegar a ser mandos si reúnen los requisitos, ambos confirmaron que se disminuyó el número de litros de las unidades, pero se volverá a trabajar como antes en ese sentido.

