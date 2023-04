Policías estatales lideran corporaciones de 19 ayuntamientos: SSP

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla ha comisionado a Policías Estatales para hacerse cargo de las corporaciones municipales de 19 ayuntamientos, entre ellos Tehuacán, reveló el titular de la dependencia, Daniel Iván Cruz Luna.

Cuestionado por Oro Noticias, el funcionario refirió que en algunos casos los alcaldes no han localizado un perfil para encabezar sus direcciones o secretarías de seguridad pública.

Por ello, dijo, se han acercado a él para solicitar que un policía estatal, con un perfil idóneo, se haga cargo de dicho puesto de manera temporal, lo cual se formaliza con la firma de convenios semestrales, siendo 19 los que están vigentes actualmente.

Aseguró que el objetivo de los policías comisionados a municipios son dos: identificar y focalizar las necesidades en materia de seguridad de la demarcación que tienen a su cargo, así como capacitar a los uniformados municipales para posteriormente elegir a alguno de ellos como director o secretario.

Cruz Luna reconoció que hay municipios que son más complejos y ejemplificó el caso de Tehuacán que cuenta con una estructura de alrededor de 500 elementos y donde el año pasado se realizaron 4 cambios de secretarios de seguridad municipales, por lo que se comisionan a cuatro o cinco policías para supervisar la estructura operativa.

Destacó que de esa manera se busca encontrar una estabilidad y un mando coordinado entre el Estado y los municipios en esa situación, con lo cual se ha logrado disminuir su incidencia delictiva.

“En Tehuacán son alrededor de 500 elementos entonces no solo comisionamos a uno, comisionamos a 4 o 5 (…) Recordarán que el año pasado fueron 4 cambios en ese municipio si mal no recuerdo, la idea es encontrar una estabilidad y un mando coordinado con el Estado para que podamos tener está inercia de trabajo (…) y lo que nos toca es no soltarlo”, expresó.

No permitirán que crezcan grupos de narcomenudeo

Por otra parte, el funcionario indicó que fortalecerán la presencia de la Policía Estatal en la región de Tepeaca, Acatzingo y Los Reyes de Juárez, donde hace unos días se reportó la ejecución de cinco personas.

Sobre ese caso mencionó que el narcomenudeo es la principal línea de investigación, pues la disputa de grupos delictivos por la plaza pudo derivar en dichos asesinatos.

Aseguró que la SSP focaliza su estado de fuerza para contener y detener a los integrantes de los grupos que generan violencia en la zona, tal como ocurrió en Atlixco, Acatlán de Osorio y Tulcingo del Valle, donde el año pasado se registraron multihomicidios y otros incidentes.

Refirió que el narcomenudeo es una actividad atractiva para los delincuentes, pero advirtió que el Estado no va a permitir que estos grupos criminales no se fortalezca y crezcan, por lo que seguirá actuando para detener a sus integrantes.

Tal como ocurrió con Arquímedes N., alias “El Apá”, quien mantenía un “perfil bajo”, pero tienen evidencias de que dirigía los homicidios y generaba violencia en diversas partes de la entidad, principalmente en la zona metropolitana, el Valle de Atlixco y norte del estado.

“Quisiéramos abatirlos, contrarrestarlos o detener a todos, es una tarea compleja, esto del narcomenudeo es una situación muy atractiva para muchas personas que se dedican a situaciones ilícitas, el Estado no lo va a permitir y va a seguir actuando”, aseveró.

Por Alejandra Olivera

Editora: Brenda Balderas

