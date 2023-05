Popocatépetl: Por prevención SEDENA activa Plan DN-III

La Sedena activó en Puebla el Plan DN-IIIE en su fase de prevención tras elevarse el Semáforo de Alerta Volcánica a Amarillo Fase 3 por el aumento de la actividad del Popocatépetl durante las últimas 48 horas.



En conferencia de prensa, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina destacó que la Fase 3 no significa evacuación, si no estar alerta y atender las medidas de prevención, pero en caso de requerirse el desalojo de los ciudadanos dijo que la decisión se daría a conocer con prontitud y responsabilidad.



Asimismo, agradeció la solidaridad y la disposición de los alcaldes y alcaldesas de la región del Izta-Popo para coordinar esfuerzos, además reiteró el llamado a la ciudadanía a seguir indicaciones de las autoridades de Protección Civil y no acercarse a menos de 12 kilómetros del cráter del volcán.



En su intervención, el comandante de la XXV Zona Militar, José Martín Luna de la Luz indicó que ya se está aplicando la fase preventiva del Plan DN-IIIE en Puebla, por lo que ya están en alerta 500 militares para desplazarse en el caso de evacuación de las zonas aledañas al coloso.

🗣️ El gobernador @SergioSalomonC señala que la Fase 3 no significa evacuación si no estar alerta, pero en caso de evacuación se daría a conocer con prontitud y responsabilidad.



Vía: @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/EsU0tSHvbo — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 22, 2023

Sedena y Guardia Nacional preparados para intervenir

En ese supuesto, dijo que se cuenta con capacidad de transporte para movilizar hasta 900 personas por traslado, así como con la capacidad de operar 6 albergues donde se proporcionarían alimentos calientes mínimo a 400 por albergue.



Refirió que el lunes 22 de mayo, personal militar recorrerá la ruta de evacuación 2, que inicia en San Nicolás de Los Ranchos, de ahí se trasladaran al albergue ubicado en San Andrés Cholula; en este acto estarán presentes mandos de Morelos, Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala, así como la coordinadora nacional de Protección Civil.



Por su parte, Vinicio Perea Alcalá, coordinador regional de la Guardia Nacional en Puebla, comentó que esta corporación participa activamente en la entidad con seis vehículos, realizando patrullajes en zonas aledañas al cráter e invitando a la población a evitar actividades al aire libre, así como acercarse al coloso.



Precisó que dichas unidades podrían evacuar a 300 personas por cada viaje, además precisó que se cuenta con varias camionetas tipo pick up, las cuales podrían mover hasta 100 civiles.

🗣️ El comandante de la 25 Zona Militar, José Martín Luna informó que en #Puebla ya se activó el Plan DN-III en su fase de prevención@SEDENAmx tiene 500 elementos listos para zonas de riesgo y 6 albergues con alimentos hasta a 400 personas por espacio



Vía: @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/uHvMEQ0tEu — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 22, 2023

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal