Por ausencia, no se revocará a Patjane : Vianey García

Por: Vera Fernández

El Congreso del Estado no llevará a cabo la revocación de mandato en contra del presidente municipal de Tehuacán, Felipe Patjane Martínez, ya que su ausencia no lo permite y no se pueden vulnerar sus derechos.

Así lo dio a conocer la diputada local de Morena, Vianey García Romero, quien declaró que a principios de febrero se empezará a resolver el caso.

En entrevista, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales señaló que la ausencia de Patjane Martínez del Ayuntamiento de Tehuacán no les permite proceder a través de una revocación de mandato para dejar libre el cargo de alcalde.

El @CongresoPue no realizará la revocación de mandato en contra del edil de Tehuacán, Felipe Patjane, por lo que enviarán un decreto al Cabildo para que le tomen protesta al edil sustituto, Andrés Artemio Caballero. Así lo informó la diputada, @vianeygarrome | Vía @_VeraFernandez pic.twitter.com/l8zbuirbAo — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) January 16, 2020

Por lo anterior, la legisladora aseguró que el Congreso Local enviará un decreto al Cabildo, a fin de que los regidores llamen al edil suplente, Andrés Artemio Caballero, para que tome protesta.

