Por cada persona con Covid-19, en México hay 12 más infectados sin saberlo

Por Alejandra Olivera

Al 8 de abril, en México se confirmaron 3 mil 181 personas contagiadas de Covid-19, sin embargo, estos representan a otras 12 personas que no fueron a consulta, no tenían síntomas o no cumplían la definición de contagio, por lo que la Secretaría de Salud federal estima que existen 26 mil 519 casos en general de coronavirus en el país.

En conferencia de prensa, donde se informó que la cifra de decesos subió a 174, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, explicó que México utiliza un método probado científicamente de vigilancia epidemiológica eficiente avalado en 2006 y desarrollado por centros de control de enfermedad de salud internacionales que se ha ido perfeccionando con base a la experiencia.

Dicho método es utilizado para reconocer el comportamiento de la epidemia de Covid-19 para tomar decisiones de control de acuerdo a las necesidades proyectadas.

Aseveró que es un error metodológico suponer que “solo lo que se ve existe y que lo que no se ve no existe”, pues sostuvo que el método de estimación de contagios permite calcular cuántos casos más no fueron detectados por diversas razones como no presentar síntomas, no acudir al doctor o porque se restablece en su hogar, pues 8 de cada 10 personas jóvenes y sin enfermedades crónicas se van a recuperar en un lapso de 14 días sin que haya secuelas y quedará inmune a la enfermedad.

Por ello, manifestó que, aunque los casos no estén registrados, en México sé reconoce que los casos que no se ven sí existen, por lo que estiman existen alrededor de 26 mil 569 personas contagiadas estimadas por las 375 unidades de monitoreo de la Secretaría de Salud.

En el reporte técnico diario de coronavirus, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, destacó que del total de contagios confirmados el 70 por ciento de los pacientes contagiados se encuentran recuperándose de manera ambulatoria, mientras que un 30 por ciento está hospitalizados.

Mientras que López-Gatell Ramírez señaló que los túneles sanitizantes no sirven y que las autoridades que los compraron o rentaron solo desperdiciaron dinero, pues dijo que no cumplen con las características de sanitización necesaria y cuya sustancia desinfectante puede irritar las vías respiratorias de quienes estén contagiados y lleguen a usarlos.

